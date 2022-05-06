Çölyak Günü kutlanacak
Çorum Çölyak Derneği tarafından “9 Mayıs Dünya Çölyak Günü” nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.
Güncel 06.05.2022, 18:38
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Yarın (07 Mart 2022 Cumartesi) saat 14.00’de Buhara Kadın Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlikle ilgili Çölyak Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Organizasyonda yüz boyama, palyaço ve mickey mause kostümlü animasyon ekibi çölyaklı çocukları eğlendirmek için şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı. Ayrıca ‘Glutensiz Kokteyl’ ile güne başla bir güzellik katmayı planladık. Pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirmediğimiz ve üyelerimizin sabırsızlıkla beklediği kutlamamızda çölyak gönüllülerini aramızda görmekten mutluluk duyacağız” denildi. (Haber Merkezi)
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