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Çölyak farkındalık çalışmaları sürüyor

İl Sağlık Müdürlüğü’nün okullarda düzenlediği “Çölyak Bilgilendirme Toplantıları” öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Çölyak farkındalık çalışmaları sürüyor

İl Sağlık Müdürlüğü’nün okullarda düzenlediği “Çölyak Bilgilendirme Toplantıları” öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

15 Kasım 2019 Cuma 21:40
Çölyak farkındalık çalışmaları sürüyor

Bu toplantıların bir kısmına Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir konuşmacı olarak katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarının Çölyak hakkında bilgi verdiği toplantılarda Başkan Demir “Çölyakla Yaşam” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

TED Çorum Koleji, Özel Çorum Ada Koleji ve Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıların çok güzel ve başarılı geçtiğini söyleyen Başkan Fatma Müjgan Demir, toplumda çölyak hakkında farkındalığın artmasını sağlayacak bu tip bilgilendirme faaliyetlerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Çölyaklı olsun, olmasın herkesin bu konulara hakim olmasının ilerde oluşabilecek bir çok olumsuzluğa engel olacağını anlatan Demir, “Çölyaklıların hayatla daha barışık olmasını ve daha iyi şartlarda yaşamasını istiyoruz. Bir çölyaklı öğrenci çok zor şartlarda eğitimine devam edebiliyor. Okullarımızın çoğunun kantininde glutensiz ürünler bulundurulmuyor. Biz şimdilik sadece bu okullarda çölyak hakkında bilgilendirme yaparak çölyaklı öğrencilere destek olmaya çalıştık. Umarım diğer okullardaki öğrencilere de ulaşma şansımız olur. Ayrıca toplumda çok sık görülen ve her yaşta ortaya çıkabilen bu hastalığa karşı herkesin daha uyanık olmasını sağlamaya çalıştık. Çünkü çölyakta erken tanı ve glutensiz diyet hayati öneme sahip. Umarım herkes sağlıklı bir şekilde ömrünü devam ettirir” dedi.

(Haber Merkezi)

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