Çölyak Derneği’nden teröre lanet

Çölyak Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekâtı’nda şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilip şehit olan 13 vatandaşımız nedeniyle bölücü terör örgütü PKK/YPG’yi, onlara destek olanları ve terörün her türlüsünü lanetliyor, şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz.

Hepimizi derinden yaralayan bu vahşetin ardından tüm sivil toplum örgütlerini ve toplumumuzun bütün kesimlerini bölücü teröre karşı kenetlenmeye ve bu konudaki tavizsiz duruşlarını güçlü bir şekilde sergilemeye davet ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)