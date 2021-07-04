Çölyak Derneği’nden Konya ziyareti

Glutensiz yiyecek yapım kurslarının planlanmasının yapıldığı ziyarette ayrıca çölyak hastalarının faydası için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karatay Halk Ekmek İşletme Müdürü Erdem Paşa, üretilen glutensiz ekmeklerden ve 500 gramlık slimini glutensiz unlarından Çorum’a yaklaşık 1 yıldır gönderdiklerini belirterek, “Ortalama 2600 adet ekmek Perşembe günleri Çorum’daki çölyaklı kardeşlerimize ulaşıyor. İhtiyaç olursa daha fazlasını da gönderebiliriz. Bu organizasyona destek verip halk ekmek büfelerinde satışını sağlayan Çorum Belediyesi yetkililerine ve Çorum Çölyak Derneği yönetimine teşekkür ediyorum. Glutensiz ürünler hakkında çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Ürün çeşitliliğimizi ve kalitemizi en üst seviyelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere destek olan Slimini Glutensiz Un Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güzel ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Çorum Çölyak Derneği’nin projesinin eğitimleri için 1 uzmanımızı görevlendirdik. Onların yaşamlarını kolaylaştırabilirsek ne mutlu bize. Bütün çabamız çölyaklılara daha güzel bir hayat sunmak için” dedi.

SLİMİNİ GLUTENSİZ UN, USTA BAŞI EĞİTİM VERECEK

Çölyaklıların büyük bir beğeni ve güvenle kullandığı Slimini Glutensiz Un imalatının gerçekleştirildiği fabrikada ziyaretçilerini kabul eden Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güzel ise ”Çölyaklıların kullanımı için en kaliteli en iyi unu imal etmenin çabası içindeyiz. Deneyimli ve konusunda uzman ekiplerimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kaliteli tüm ürünlerimizi kâr gayesi gütmeden çölyaklıların hizmetine sunuyoruz. Çorum’daki çölyaklı kardeşlerimize ulaşmaktan da mutluluk duyuyoruz. Çölyak Derneğimizin glutensiz yiyecek eğitimleri için en deneyimli uzmanımızı görevlendirdik. Uzmanlarımız çölyaklılar için çok faydalı olacak eğitimler hazırladı. Ziyaretiniz için teşekkür eder Çorumlu kardeşlerimize selamlarımızı göndeririz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

