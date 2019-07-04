Çölyak Derneği’nden Dr. Sezikli’ye kutlama

Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ve Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa Azak ve Hacer Kesici, Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Özden, Sıdtık Veldet ve Kadir Demir’den oluşan bir heyet, Başhekim Sezikli’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Öncelikle başhekimimiz Mesut Beyin yeni görevini kutluyor ve başarılar diliyorum. Çorum Çölyak Derneği yönetimi olarak çok kıymetli doktorlarımızla sürekli iletişim halinde olup çölyaklılar için çalışmalar yürütmekteyiz. Bize karşı gösterdikleri destekleri için müteşekkiriz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Sezikli ise “Kocaeli Derince EAH Gastroenteroloji Kliniğinde Gastroenteroloji Uzmanı olarak çalıştığım dönemde oradaki çölyak derneği ile de iletişim halindeydik ve birlikte bazı faaliyetlerimiz oldu. Yeni tanı koyduğumuz hastaların yapması gereken en önemli şey bir ömür boyu sürmesi gereken glütensiz diyettir. Bu konu da derneklere çok büyük görevler düşüyor. Çorum’da bu işlerle büyük bir özveri göstererek sizlerin ilgilenmesi çok güzel. Bizler de elimizden geldiğince derneğinize ve çölyaklılara destek olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

(Esra ESEN)