Çölyak Derneği’nden AK Parti’ye ziyaret

Ziyarette çölyaklıları iftar programına davet ettikleri için AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı’ya teşekkür eden Başkan Fatma Müjgan Demir; “Çorum Çölyak Derneği yönetimi olarak çölyaklıların hayatlarındaki zorlukları aşması için sürekli çalışıyoruz. Tamamladığımız proje ile birçok kazanımımız oldu. Emeği geçenlere ve katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. Kıymetli idarecilerimiz ve siz değerli siyasetçilerimizin derneğimize gösterdikleri destekleri için çok müteşekkiriz. Önümüzdeki günlerde yeni projeler ve çalışmalarla daha büyük gelişmelerin olmasını ümit ediyoruz. Her zaman sizleri yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı da derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek yapılan faydalı hizmetlerin her zaman yanında olduklarını, son projenin başarısının herkesi memnun ettiğini anlattı. Ahlatcı, “Çölyaklıların yaşadığı zorlukları azaltacak daha nice projelerinizi görmek istiyoruz” dedi.(Haber Merkezi)