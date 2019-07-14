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Çölyak Derneği OKA projeleri hakkında bilgi aldı

Çölyak Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Çölyaklılar için geliştirilebilecek projeleri görüşmek üzere OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) Çorum Yatırım Destek Ofisi’nde İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın’ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir ve eşi Kadir Demir ile Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Azak’ın katıldığı ziyarette Uzman Tuğba Purtul da hazır bulundu.

Çölyak Derneği OKA projeleri hakkında bilgi aldı

Çölyak Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Çölyaklılar için geliştirilebilecek projeleri görüşmek üzere OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) Çorum Yatırım Destek Ofisi’nde İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın’ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir ve eşi Kadir Demir ile Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Azak’ın katıldığı ziyarette Uzman Tuğba Purtul da hazır bulundu.

14 Temmuz 2019 Pazar 18:51
Çölyak Derneği OKA projeleri hakkında bilgi aldı

Çölyak Hastalığı, Çorum Çölyak Derneği, projeleri ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilen toplantıda, OKA yetkililerinden projeler ve dernekte yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler alındı. Konu hakkında açıklama yapan Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Çölyaklılara fayda sağlayacak bütün imkanları değerlendirmek istiyoruz. OKA İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın Bey bize çok güzel fikirler verdi. Onların rehberliğinde çok faydalı projeler geliştirebileceğimizi umuyorum. Birçok konuda ilklere imza atan derneğimizin OKA ile de bir çalışma yürütmesi için elimizden geleni yapacağız. Her şey çölyaklıların gönlüne göre olsun” dedi.

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