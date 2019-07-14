Çölyak Derneği OKA projeleri hakkında bilgi aldı

Çölyak Hastalığı, Çorum Çölyak Derneği, projeleri ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilen toplantıda, OKA yetkililerinden projeler ve dernekte yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler alındı. Konu hakkında açıklama yapan Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Çölyaklılara fayda sağlayacak bütün imkanları değerlendirmek istiyoruz. OKA İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın Bey bize çok güzel fikirler verdi. Onların rehberliğinde çok faydalı projeler geliştirebileceğimizi umuyorum. Birçok konuda ilklere imza atan derneğimizin OKA ile de bir çalışma yürütmesi için elimizden geleni yapacağız. Her şey çölyaklıların gönlüne göre olsun” dedi.