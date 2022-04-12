Çölyak Derneği'nde Fatma Müjgan Demir ile yola devam

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yoklama yapıldıktan sonra Genel Kurulun Divan Başkanlığı’na Dr. Mustafa Azak, katip üyeliklere Hüseyin Özden ve Ömer Yıldırım seçildi. Derneğin gelir-gider tablosu ve tahmini bütçesinin görüşülüp onaylanmasından sonra, yeni Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçimleri yapıldı.

Dilek ve temenniler bölümünde yönetim kurulunun bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler için teşekkürleri edilirken, yeni yönetime de başarılar dilendi.

Başkan Fatma Müjgan Demir katılımlarından dolayı üyelere teşekkür ederek, “Çorum Çölyak Derneği Yönetim Kurulları, kurulduğumuz günden bu güne kadar çok başarılı proje ve çalışmalara imza attı. Gönül bağı ile derneğimize bağlı olan ve özveriyle çalışan tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de büyük bir azimle faaliyetlerimize devam edeceğiz. Üyelerimizin varlığı bize güç katıyor. Onları bütün organizasyonlarımıza eksiksiz bekliyoruz. Yeni yönetimimiz hayırlı uğurlu, olsun” dedi.

Olağan Genel Kurul sonrası yapılan toplantıda yeni yönetim Fatma Müjgan Demir’in başkanlığında Hacer Kesici, Mustafa Azak, Hüseyin Özden, Ömer Yıldırım, Tuncay Kesici ve Eda Ergüler Tümer’den oluştu.

(Haber Merkezi)

