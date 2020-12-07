Çölyak Derneği denetlendi

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve beraberindeki heyet, incelemelerde bulundu. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyet ve hazırlanan materyalleri inceleyen heyeti Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir karşıladı.

Başarılı çalışmaların devamını dileyen heyet; yürütülen ”Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Çorum Çölyak Derneği olarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerde bize rehberlik eden ve desteğini hiç esirgemeyen İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve müdürlük personeline sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)