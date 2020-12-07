Çölyak Derneği denetlendi
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ”Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesinin ilk denetlenmesi yapıldı.
Güncel 07.12.2020, 23:01
41
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve beraberindeki heyet, incelemelerde bulundu. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyet ve hazırlanan materyalleri inceleyen heyeti Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir karşıladı.
Başarılı çalışmaların devamını dileyen heyet; yürütülen ”Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Çorum Çölyak Derneği olarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerde bize rehberlik eden ve desteğini hiç esirgemeyen İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve müdürlük personeline sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
4°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Aralık 2020
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:37
|İkindi
|14:59
|Akşam
|17:20
|Yatsı
|18:45