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Çölyak Derneği 4. yılını kutladı

Hitit Üniversitesi ve Çorum Çölyak Derneği tarafından düzenlenen “Çölyak ve Glütensiz Yaşam Paneli” ve çölyaklı çocukların karne şenliği Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çölyak Derneği 4. yılını kutladı

Hitit Üniversitesi ve Çorum Çölyak Derneği tarafından düzenlenen “Çölyak ve Glütensiz Yaşam Paneli” ve çölyaklı çocukların karne şenliği Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 20:08
Çölyak Derneği 4. yılını kutladı

Çölyak derneğinin kuruluşunun 4. Yılının da kutlandığı organizasyona İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Eşi Seher Çöplü, Çorum Belediye Başkanının Eşi Feyza Aşgın, sivil toplum örgütü üyeleri, çölyaklılar ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açış konuşmasını yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, derneğin kurulduğu günden beri çölyaklılar ile ilgili farkındalık yaratmak için çalışmalar sürdürdüğünü ifade etti.

“Glütensiz üret sağlıklı tüket” projesi kapsamında 190 kişinin glütensiz yiyecekler konusunda eğitim aldığını anlatan Demir, derneğin 4. yıldönümü nedeniyle hazırlanan pasta ve diğer yiyeceklerin de glütensiz mutfakta hazırlandığını kaydetti.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nurcan Baykam da konuşmasında Hitit Üniversitesi olarak ellerinden geleni yaptıklarını, kadro ve lojistik olarak çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çorum’da çölyak hastalığının durumu, hasta potansiyeli ve glütensiz hayat için neler yapılabilir konularında araştırmaların devam ettiğini vurgulayan Baykam, derneğin çalışmalarında destek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Çorum Çölyak Derneği tarafından hazırlanan hediyeler çocuklara karne hediyesi olarak verildi.

Program Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam’ın moderatörlüğündeki panel ile devam ederken H.Ü Tıp Fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalın’dan Doç. Dr. Atakan Comba, H.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalın’dan Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Köseoğlu, H.Ü. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Hülya Çakmak, Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ve Dernek Üyesi Çölyaklı annesi Neşe Çekiş panelist olarak katılımcılara çölyak hakkında bilgiler verdiler.

Program son olarak derneğin kuruluşunun 4. Yılı nedeniyle hazırlanan pastanın kesilmesi ve glütensiz ikramların bulunduğu kokteyl ile sona erdi.

(Erkan BAYATLI)

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