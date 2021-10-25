“Çölyak bir yaşam biçimi”

Bir açış konuşması yaparak proje hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, 2 Ekim 2020’de başlayan “Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesinin tüm dünyayı etkileyen Covid 19 pandemisi nedeniyle ertelenerek 2021 Mayıs-Eylül ayları arasında uygulandığını söyledi.

Proje kapsamında derneğin glutensiz mutfağında 12’şer kişilik 3 gruptan oluşan toplam 36 kursiyere 48’er saatten toplam 144 saat glutensiz yiyecek yapımı hakkında eğitimler verildiğini belirten Demir, “Kursiyerlerimizin hayatına büyük değer katan çok faydalı bilgiler edindik. Uzmanlarımız leziz glutensiz yiyecekler imal etmeyi uygulamalı olarak gösterdi. Bu bilgiler sayesinde evlerimizde daha güzel ve çeşitli glutensiz yiyecekler pişirebiliyoruz. Pandemi nedeniyle eğitimlerimize maalesef misafir alamadık. Bu projenin ilk ayağını oluşturan “Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket” projemizde ürünlerimizin tatlarını test ettirme şansımız olmuştu. Bu yıl ise program sonunda gerçekleştireceğimiz kokteylde kursiyerlerimizin özenle pişirdiği glutensiz yiyecekleri tatma şansımız olacak” ifadelerini kullandı.

Demir, konuşmasını derneğin çalışmalarına katkı sunan siyasetçi ve bürokratlara teşekkür ederek sonlandırdı.

“ÇÖLYAK YAŞAM BİÇİMİ”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, çölyaklıların yaşam biçimi olarak glutensiz diyeti düzgün uygulamaları halinde daha sağlıklı bir hayat sürdüklerini belirterek, “Benim babam da çölyak yaşam biçimine sahip ve uzun yıllar Ankara’dan makarna, ekmek gibi glutensiz ürünler getirdik. Çorum Çölyak Derneği gibi derneklerin memleketimizde olması, bu kadar faydalı hizmetler yapması çölyaklılar için son derece önemli. Dilerim bu proje sayesinde yapmış olduğunuz ürünlerle Çorumlu çölyaklıları başka şehirlere gidip bu mamülleri bulma zahmetinden kurtaracağız. Glutensiz ürünler fiyat yönünden yüksek. Ak Parti olarak fiyatı düşürecek çalışmalar yapacağız. Bu projeye destek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇÖLYAKLILARA HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yaptığı konuşmada çölyaklıların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Kadeş Meydanı’nda açacakları engelli kafeyi sosyal bir kafe haline getireceklerini ve içinde glutensiz ürünlerin bulunduğu bir bölüme yer vereceklerini kaydeden Aşgın, “İlimizde çok sayıda dernek olmasına rağmen böyle değerli hizmetleri vermek için çalışan derneklerden biri olan Çorum Çölyak Derneğini yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“YURTLARDA GLUTENSİZ YEMEK ÖNEMLİ”

Glutensiz beslenmenin zorluğundan ve maliyetlerin yüksek olduğundan bahseden Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise, “Devletimiz olarak çölyaklıların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Üniversitedeki yurtlarda çölyaklı çocuklarımızın zorluk çektiğini biliyoruz. Yurtlarımızda onlara glutensiz yemek yapılması çok büyük bir gelişme olur” şeklinde konuştu.

“SİZLERLE BERABER SİZLERE YARDIMCI OLACAĞIZ”

Ak Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Çorum Çölyak Derneği’nin başarılı çalışmaların altına imza attığını belirterek, “İlimizdeki toplum yararına katkı sunan tüm STK’larımıza yaklaşık 2 milyon TL’lik destek sağladık. Bu desteğin sağlanmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya sizler adına teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

TEŞEKKÜR VE KATILIM BELGELERİ DAĞITILDI

Gerçekleştirilen konuşmalardan sonra Şef ve Şef Yardımcılarına teşekkür belgesi, kursiyerlere katılım belgesi protokol üyeleri tarafından verildi. Ekim 2015’de kurulan derneğin kuruluşunun 6. yılına özel olarak Glutensiz Şef Ayla Yıldız’ın hazırladığı “glutensiz yaşpasta” hep birlikte kesildikten sonra glutensiz yiyecek ikramlarının yer aldığı kokteyl ile organizasyon son buldu.

Çorum Çölyak Derneği’nin proje kapanış toplantısına Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr Hüseyin Köseoğlu, Toç Bir Sen Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader, Bahçeşehir Koleji Lise Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Selen Özakar Akça, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu’nun eşi Yasemin Uzunoğlu ve dernek üyeleri katıldı.

(Haber Merkezi)

