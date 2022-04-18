“Çoluğumuz, çocuğumuz, namusumuz tehdit altında”

BTP lideri Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriye ya da Afganistan'dan adam gelmiş. Bu katil mi, hırsız mı? Bunun hukuki ve toplumsal durumu nedir? Ben bunu bilmeden alıp sokağa saldım, her yerde yaşayabiliyor, birçoğumuzdan da lüks ve rahat hayat yaşıyor” ifadesini kullandı. Hüseyin Baş, konuya ilişkin değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Ben Esad ile görüşerek bu problemi çözerim. Bunu diyebilecek bir siyaset var mı Türkiye'de? Esad benim komşu devletimin devlet başkanı. Sen kabul etsen de böyle etmesen de böyle. BM'de toplantı oluyor buraya Suriye adına Esad'ın bir temsilcisi katılıyor. Burası bir devlet ve bu devletin bir yöneticisi var. Dolayısıyla bu devletin yöneticisi ile sığınmacılarla ilgili yaşadığın sorunu oturur çözersin. Ben Hüseyin Baş olarak bunu yaparım ve emin olun bu işi 3 gün içinde sonuçlandırırım.”

(Haber Merkezi)

