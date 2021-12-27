ÇOKİŞ’ten kasiyer ve satış danışmanı sınavı

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) tarafından geçtiğimiz hafta sonu uygulamalı kasiyer ve satış danışmanı sınavı yapıldı.

ÇOKİŞ’in kurulduğu günden beri yüzlerce kişiyi işe yerleştirdiğini vurgulayan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, iş arayanlarla işveren arasında köprü olduklarını ifade etti. Başkan Yardımcısı Çöplü, “Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) birimimiz bir yandan kalifiye personeli işe yerleştirme çalışmalarını yürütürken bir yandan da ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi konusunda çalışmalarını yürütüyor. Geçtiğimiz hafta sonu ÇOKİŞ birimimizin yeni hizmet binasında uygulamalı kasiyer ve satış danışmanı sınavında adaylar birbiriyle yarıştı.” diye konuştu.

Çöplü, 133 meslek dalının olduğunu, ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen vatandaşların istedikleri meslek dallarını başvuru esnasında belirterek başvurularını cokis.corum.bel.tr/ adresinde yapabilirler.” dedi.

