ÇOKİŞ Projesi için iş birliği 

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, imza töreninde yaptığı açıklamada, ÇOKİŞ'in kariyer merkezi haline geldiğini söyledi.

Kentteki işverenlerle iş arayanların ÇOKİŞ'te bir araya geleceğini belirten Aşgın, "İŞKUR İl Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle kurumun bazı müracaatlarını belediyemizde oluşturacağımız ÇOKİŞ merkezimiz bünyesinde alabileceğiz. İŞKUR'un kullandığı materyalleri ve bazı yazılım programlarını birlikte kullanacağız." dedi.