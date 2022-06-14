ÇOKİŞ kaynakçı olmak isteyenleri sektöre hazırlıyor
İşverenle iş arayanları buluşturarak özel sektörde istihdama büyük katkı sağlayan Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi(ÇOKİŞ) kaynakçılığa yatkınlığı bulunan elemanları sektöre hazırlamak için kurs açıyor.
Güncel 14.06.2022, 19:33
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ÇOKİŞ kalifiye eleman yetiştirmek için Kaynakçılık Meslek Eğitim Kursu açıyor. Çorum’un ihracat önemli bir kısmını sağlayan sanayici iş adamlarının kalifiye kaynakçı elamanı talepleri üzerine ÇOKİŞ devreye girerek kaynakçılık kursu açıyor. Kaynakçı olmak isteyen kişilere kurs öncesi seviye belirleme ve ön eleme sınavı yapıldı. Sınava başvuran 127 kaynakçı adayı arasından ön eleme sınavını geçenlere 100 saatlik kaynakçılık eğitimi verilecek ve kursu başarıyla bitirenlerin sektörde istihdamı noktasında ÇOKİŞ aracılık yapacak.
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|45
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|44
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