ÇOKİŞ istihdama katkı vermeye devam ediyor

Çorum Belediyesi, Çorum’da istihdama ve ekonomiye önemli katkılarda bulunuyor. Çorum’da şube açacak olan ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’ta çalıştırılmak üzere 72 kişinin işe yerleştirilmesi ÇOKİŞ aracılığıyla gerçekleştirildi.

Garson, döner ustası, kasap ve şarküteri görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, depo görevlisi, insan kaynakları, bulaşık ve temizlik görevlisi, kasiyer gibi meslek dallarına 205 kişi başvuru yaptı. İşçi adayları ile tek tek görüşen yetkililer 72 kişiyi mülakatla belirledi.

Kurulduğu günden bu yana bin 396 kişiyi işe yerleştiren ÇOKİŞ’in, cokis.corum.bel.tr internet sitesinde halen 40 aktif iş ilanı ve sisteme kayıtlı 365 firma bulunuyor.

ÇOKİŞ Kadeş Barış Meydanı’nda faaliyetini sürdürüyor.

