Çokiş istihdama kapı aralıyor

ÇOKİŞ bünyesinde açılan ön muhasebe yetiştiriciliği kursuna katılan kursiyerler tecrübeli eğiticilerden ders alıyor. Haftada 3 gün verilen kursa toplamda 32 kişi katılıyor. Kadeş Barış Meydanında bulunan ÇOKİŞ ofisinde verilen eğitim kurslarına online olarak da başvuru yapılabiliyor. Kurs eğitim alan kursiyerler eğitim bittikten sonra istihdama yönelik yönlendirmeler ÇOKİŞ üzerinden yapılabilecek.

Ön muhasebe yetiştiriciliği eğitim tamamlandıktan sonra ilerleyen süreçlerde CNC operatörlüğü, endüstriyel elektrik ve makine bakım onarım alanlarında eğitim kursları verileceğini belirten Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ekrem Özer “ÇOKİŞ birimimiz 2020 tarihi itibaren faaliyetlerine devam etmektedir. Bu süre zarfında yaklaşık 400 firmayla çalışmaktayız. 1588 kişi bu süreçte işe yerleştirdik. Şuan aktif ilan sayımız 72 ve aranan personel sayımız 146. Sistemimizde 13.195 özgeçmiş mevcut. Misyon olarak iş arayan ile işvereni buluşturmayı amaçlıyoruz. Bunları yaparken doğru iş doğru personel misyonu ile hareket etmekteyiz. Bu kapsamda OKA ile imzalamış olduğumuz proje neticesinde muhasebe yetiştiriciliği, kaynakçılık, elektrik pano montaj gibi kurslarımızı da açmayı gayret ediyoruz. Şuan bu kurslardan birisi olan ön muhasebeci yetiştiriciliği kursumuz devam etmektedir. Bu sayede firmalarımızın ihtiyaç duyduğu ön muhasebe alanındaki personelimizi inşallah burada ki kursiyerlerimizden yerleştirmeyi istiyoruz. Bu hizmetlerimiz tamamen ücretsiz olup, tüm işverenle iş arayanlar bu hizmetlerimizden ücretsiz yararlanabilir. Hizmetlerimizden yararlanmak için internet sitemizden başvuru yapabilir veya Kadeş Barış Meydanında ki ofisimizi ziyaret edebilirsiniz ‘’ dedi.

“ÖN MUHASEBECİLİK ALANINDA KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN BURAYA GELDİM”

Ön muhasebeci yetiştiriciliği kursundan faydalanan Esma Keskin ‘’Çorum Belediyesi’nin açmış olduğu ön muhasebe kursuna geliyorum. Bu alanda kendimi geliştirmek istediğim için başvuru yaptım ve kurslara düzenli olarak katılıyorum. Böyle hizmeti bizlere sağladığı için Belediyemize teşekkür ediyorum ‘’ dedi. Kursiyer Selcan Tuncel ‘’ Belediyemizin açmış olduğu muhasebe kursuna kendimi geliştirmek için katıldım. Haftada 3 gün kursa geliyoruz. Bu konuda kendimizi geliştirip istihdam olarak fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Belediyemize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum ‘’ diye konuştu.

“KURSU TAMAMLADIKTAN SONRA İŞ FIRSATLARININ ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Kursiyer Aycan Atmaca ‘’ Belediyemizin açmış olduğu ön muhasebe kursuna online olarak başvuru yapmıştım. Belediyemizin sağlamış olduğu istihdam kursuna gelerek kendimi geliştirmek ve meslek edinmek istedim. Kursu başarılı şekilde tamamladıktan sonra iş fırsatlarının artacağını düşünüyorum. Muhasebe mesleği hemen hemen her iş yerlerinde bulunuyor ve tecrübe sahibi olmak için buraya geliyorum. Belediyemize böyle bir kursu sağladığı için teşekkür ediyorum.

