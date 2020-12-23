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Çöken yol yeniden trafiğe açıldı

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İskilip-Çankırı-Ankara yolu istikametinin 7. km’sinde meydana gelen heyelan sonucu çöken yolun yeniden yapılarak trafiğe açıldığını bildirdi.

Güncel 23.12.2020, 20:40
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Çöken yol yeniden trafiğe açıldı

Söz konusu gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kavuncu, “İskilip, Çankırı, Ankara yolu istikametinin 7. km’sinde meydana gelen heyelan/göçük nedeniyle kapanarak servis yolundan sağlanan ulaşım, bölgedeki heyelanın büyüklüğüne, proje ve ihale süreçlerinin öngörülenden uzun süre almasına rağmen, heyelan ıslahı, istinat duvarları, toprak tesviye, sanat yapımları ve yol üst ve alt yapı işleri, tamamlanarak halkımızın hizmetine sunuldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde Türkiye’nin her yerinde, her alandaki yatırım ve hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini belirten Kavuncu, “İlimizdeki karayolu yatırımları; İskilip-Çorum yolu, İskilip-Çankırı-Ankara yolu, Osmancık-Laçin-Kırkdilim Tünelleri-Çorum yolu, Çorum-Mecitözü-Amasya yolu, Çorum-Cemilbey Ortaköy yolu, Alaca-Boğazkale-Sungurlu yolu, Uğurludağ-Çorum yollarımızda, yol yapım çalışmalarımız ve yeni yapılacak yollarımızdaki proje çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.

(Haber Merkezi)

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