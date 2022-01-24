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Çöken ahırdaki 100 koyun son anda kurtarıldı
Boğazkale’de yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırdaki koyunlar son anda kurtarıldı.
Güncel 24.01.2022, 19:09
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İlçeye sağlı Emirler Köyü’nde Serdar Bektur'a ait ahırın çatısı, kar birikintisini nedeniyle çökmeye başladı.
Durumu fark eden aile üyeleri, son anda ahıra girerek 100 küçükbaş hayvanı dışarı çıkardı.
Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı köyde kurtarılan 100 koyun geçici olarak köy muhtarının ahırına yerleştirildi.
Bektur, zorlu kış şartlarında mağdur olduklarını belirterek, “Çok şükür hayvanlarımız telef olmadı. Ahırı onarmak için devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.
(AA)
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