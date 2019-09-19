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“Çok bilmiş”, güya “uyanık” ve “saygısız” bir kamu yöneticisi!

Çorum’a gelen 200’ün üzerindeki mülteci ile ilgili haber için Vali Çiftçi izin verdi, Göç İdaresi Müdürü engelledi

“Çok bilmiş”, güya “uyanık” ve “saygısız” bir kamu yöneticisi!

Çorum’a gelen 200’ün üzerindeki mülteci ile ilgili haber için Vali Çiftçi izin verdi, Göç İdaresi Müdürü engelledi

19 Eylül 2019 Perşembe 23:30
“Çok bilmiş”, güya “uyanık” ve “saygısız” bir kamu yöneticisi!

İstanbul Valiliği, illegal yollarla yurda girmiş ya da vize süresi geçmiş “düzensiz göçmen” diye nitelenen ve kolluk güçleri tarafından yakalanan 200’ün üzerinde yabancı uyruklu kişiyi, geçici olarak tutulmak üzere Çorum’a gönderdi.

Akkent Mahallesi’ndeki bir kuruma ait salona yerleştirilen bu kişilerin, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra “geri gönderme merkezi”ne sevk edilmeleri bekleniyor.

Aldığım bu bilgi üzerine, dün sabah Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi telefonla arayıp, haberi oluşturmak için izin istedim. Sayın Vali, Göç İdaresi’nden bilgi alabileceğimi ve fotoğraf çekimi yapabileceğimi söyledi.

Makamına gittiğim Göç İdaresi Müdürü Uğur Canata, bir çay ikram etti ve telefonlara karşılık verdi, evrak inceledi, imzaladı ve beni tam 45 dakika oyaladı. Daha sonra, mevzuat hakkında bilgi vermeye başladı.

Vali Beyin iznini aldığımı belirtince, bana inanmadı, dışarı çıkıp Vali Bey’le konuştu, dönüşte de “Ben sadece mevzuat hakkında bilgi verebilirim” dedi. Deyimin tam anlamıyla “çok bilmiş” bir edayla, ahkâm kesmeye ve gazetecilikle ilgili akıl vermeye başladı.

Oysa, Akkent sakinlerinden sayısız telefon almıştım, “Bunlar kim, neler oluyor?” diye. Kamuoyunu bilgilendirmek de bizim kamusal görevimizdi. Söz konusu kamu görevlisi ise, Vali Çiftçi’nin iznine rağmen beni avuttuğunu, uyuttuğunu sanarak “görev anlayışı”nı sergilemiş oldu.

(Yusuf ÇINAR)

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