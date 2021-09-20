“Çoğulculuğa dayanan bir parlamenter sistem istiyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürütmenin tek şahsın kişiselleşmiş yönetimi haline getirildiğini, OHAL ilan etme yetkisi ve OHAL Kararnameleri ile Cumhurbaşkanına aşırı ve denetimsiz bir güç aktarıldığını, Cumhurbaşkanına kanunları veto yetkisi tanındığını, Meclis’in denetim mekanizmalarından olan sözlü soru yetkisinin ilga edildiğini, gensorunun ilga edildiğini, Meclis’in soruşturmasının etkisiz ve imkânsız kılındığını, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin alanının genişletildiğini ve Meclis’in Bütçe Kanununu kabul yetkisini ortadan kaldırdığını belirten Coşgunsu, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sona erdirirken geçmişin problemlerine geri dönmeyeceğimizi, kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti esasına dayanan yeni bir parlamenter demokrasiyi inşa edeceğimizi beyan ediyoruz.

Bu çerçevede, reform önerimiz, çoğunlukçuluğu, dışlayıcılığı, keyfîliği reddederek çoğulculuğa dayanan, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, hukukun üstünlüğü ile sınırlanmış bir hükümet sistemini hedeflemektedir.

Reform önerimiz, Cumhurbaşkanlığı makamının ve bürokratik kurumların siyaset üzerinde bir vesayet makamı olarak tasavvur edilmesini reddediyor. 1924 Anayasasının denetimsiz yürütme ile 1961 ile 1982 Anayasalarının denetim adı altında milli irade üzerinde vesayet kuran anlayışlarını geride bırakarak, hukuki denetime tabi ancak vesayeti reddeden güçlü ve etkin bir siyaset ve iktidar perspektifini benimsiyoruz.

Meclisin seçeceği sınırlı ve sembolik yetkileri haiz cumhurbaşkanının, yasama ve yürütme organları arasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek parlamenter sürece işlerlik kazandıran bir aktör olması gerektiğini savunuyoruz.”

“GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM ÖNERİMİZ”

“Partimiz parlamenter sistemin temel unsurlarını kabul edecek; Meclisin seçeceği cumhurbaşkanı, tarafsız, yetkisiz ve sorumsuz kılınacak; yürütme alanındaki gerçek yetkiler başbakan ve bakanlar kuruluna verilecektir.”

“NEYİ GÜÇLENDİRİYORUZ?”

“Parlamenter sürecin kilitlenmesini önleyecek mekanizmalar sunarak sistemin karar alma yeteneğini güçlendiriyoruz.

Güvenoyunda basit çoğunluğu, hükümet düşürmede nitelikli çoğunluğu arıyoruz. Gensoru mekanizmasını yapıcı güvensizlik oyu ile birleştiriyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin krize dönüşmemesini teminat altına alıyoruz.

Yürütmenin içerisinde Başbakan ve Bakanlar Kurulunu güçlendiriyoruz.

Parlamentoyu güçlendiriyoruz. Seçim Kanununda değişiklik yaparak yüzde 10 barajını kaldırmayı vadediyoruz. Böylece demokratik temsili güçlendiriyoruz.

Kuvvetler ayrılığını, hukuk devletini ve yargının bağımsızlığını güçlendiriyoruz.” (Haber Merkezi)

