ÇODAK'dan nefes kesen tatbikat

Yenihayat Köyü’nde 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatla ilgili ÇODAK tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Derneğimizin kentsel arama kurtarma akreditasyonunun yapılması amacıyla kurum bünyesinde kurulması amaçlanan afet ve acil durum ekibinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla eğitimlere üye ve gönüllülerimiz katılım sağlamıştır.

Çorum İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 2 grup halinde ilk yardım eğitimi verilmiştir. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 2 grup halinde Temel Yangın Müdahale eğitimi verilmiştir.

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1 grubumuza İnsani Yardım ve Afetlerde Psiko-Sosyal Destek eğitimi verilmiştir.

Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyona hazırlık amaçlı 2022 yılında yapılması planlanan Afet ve Acil Durum Ekibi Gelişim ve Koordinasyon Eğitimi kapsamında alan yeri belirlenmesi ve hazırlık çalışmalarına 4 Aralık 2021 tarihinde başlanmıştır. Tatbikat 15 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.” (Haber Merkezi)

