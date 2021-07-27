Çocuklarla “çocuklar gibi” şen...

Çorum Belediyesi Kurban Bayramı nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Semt Pazarı alanında, Kadeş Barış Meydanı’nda ve Buharaevler Mahallesi’ndeki Semt Pazarı alanında üç ayrı çocuk şenliği düzenledi. Eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye birim amirleri ile birlikte tüm şenliklerde hazır bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın büyük ilgi gördü.

Mahallelerde düzenlenen çocuk şenlikleri ile bayrama renk katılırken Başkan Aşgın da başta minikler olmak üzere aileleriyle birlikte buluşarak gönlünce eğlendi. Palyaço ve animasyon gösterileri, tahta bacak, illüzyon ve balon gösterileri ile hem Başkan Aşgın hem de çocuklar neşeli dakikalar yaşadı.

Meydanı dolduran çocuklar ve aileleri gösterilerle doyasıya eğlenirken, bayrama renk katan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler. Başkan Aşgın etkinliklerde çocuklar ve aileleriyle bol bol özçekim yapmayı ihmal etmedi.



(Volkan SINAYUÇ)

