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“Çocukların sorunlarına kalıcı çözümler üretilmeli”

Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, çocukların yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretilmesiyle birlikte 23 Nisan’ın gerçek bir bayram gibi kutlanabileceğini söyledi. 

Güncel 22.04.2022, 18:46
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“Çocukların sorunlarına kalıcı çözümler üretilmeli”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 yılında açılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yılının kutlandığını kaydeden Beyaz, “Ülkemizde çocukların yaşadığı sorunlar ve karşı karşıya kaldığı tehlikeler her geçen gün artıyor. 
23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olmasına rağmen, çocukların eğitim hakkı başta olmak üzere, sağlıklı gelişme hakkı sürekli olarak ihlal edilmektedir. Çocuklara yönelik şiddet, istismar, cinsel saldırı ve ayrımcı uygulamaların giderek artması, çocuk emeği sömürüsünün sürdürülmesi, Türkiye’de çocuklar açısından gerçek anlamda kutlanacak bir ‘bayram’ ortamının olmadığını göstermektedir” dedi. 
Bugünkü Türkiye tablosunun çocuklara vaat ettiği geleceğin ne kadar tehlikeli ve karanlık olduğunu görmek için, son yıllarda çocuklara yönelik olarak işlenen suçlara bakmanın yeterli olduğunu kaydeden Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Çocuklarımız eğitim biliminin evrensel ilkeleri üzerinden değil, dini kural ve referanslara göre eğitilmeye çalışılmaktadır. Düşünen, eleştiren, sorgulayan değil, düşünmeden, sorgulamadan yaşayan bir nesil yetiştirilmek istenmektedir. Türkiye’de çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı vahim tabloyu değiştirmenin tek koşulu gerçek anlamda halkların egemenliğine dayalı, laik, demokratik ve bağımsız bir ülke mücadelesinin başarıya ulaşmasıyla mümkündür. 
Çocuklarımızın karşı karşıya olduğu tüm tehditlere, onların haklarına yönelik her türlü saldırıya ve yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, çocuklarımızın ve öğrencilerimizin ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. 
Eğitim Sen olarak, tüm çocukların eğitim hakkından eşit koşullarda ve kendi anadillerinde yararlanabildiği, çocuk ve gençlerimizin gelecek kaygısı duymadan barış içinde kardeşçe yaşayabileceği, tek bir kişinin değil gerçek anlamda halkın egemen olduğu bir ülke için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” (Haber Merkezi) 
 

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