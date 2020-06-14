“Çocukların salgın dönemine uyum sağlamalarına çalışılıyor”

Toplantıda olağanüstü bir süreçten geçildiğini, milletle, devletle var olma mücadelesi verildiğini belirten Mehmet Nezir Gül, müdürlük olarak yapılan çalışmalardan bahsetti; Yaşanan süreçte RAM'ların aktif bir rol oynadığını, Genel Müdürlük ve İl müdürlükleri nezdinde psikososyal destek hatları kurulduğunu, broşür, animasyon ve yüzlerce video hazırlandığını, küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla "Elif ile Alp" isimli bir kitapçık hazırlandığını ve çok da başarılı olduğunu belirten Gül, 23 Mart’tan itibaren 9 milyon 461 bin öğrenciye bireysel ve grup olarak rehberlik faaliyetlerinde bulunulduğunu, ayrıca 6 milyon 700 bin veliye de rehberlik hizmeti sağlandığını açıkladı. Gül, BİLSEM' lerin 200 bine yakın yüz koruyucu siper maske üreterek sağlık çalışanları, polisler ve ilgili kurumların hizmetine sunduklarını söyledi.

Toplantıda öğretmenlere söz hakkı verilip fikir ve önerileri alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. (Haber Merkezi)