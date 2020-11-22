“Çocukların sağlığını tehlikeye atacak karardan geri dönülmeli”

“Okul öncesi eğitimi olmazsa olmaz gören bir bakanlık söz konusu ise öncelikle okul öncesini zorunlu eğitim kapsamına alması gerekirdi ki; yıllarca talep ettiğimiz halde bunu gerçekleştirmemiştir” diye konuşan Bozkurt, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan tedbirlerle ilgili İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ortada iken ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu iken, okul öncesi eğitim kurumlarını açmaya yönelik Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararın bilimsel açıdan izahı bulunmadığını vurguladı.

Alınan bu kararın Bakanlığın okul öncesine bakış açısının da ispatı olduğunu dile getiren Eğitim-İş Şube Başkanı Bozkurt, “Fakir Baykurt’un dediği gibi, “Öğretmenler egemen sınıfların emir kulu ya da yönetici tabakaların çocuk avutucuları değildirler. Bugün okuma yazma öğrenme aşamasında olan ilkokul 1. sınıflarda, geleceklerini belirleyecek sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıflarda dahi eğitime ara veren Bakanlığın okul öncesini yeniden açması kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

“Henüz çok küçük yaş grubunda olan, gelişimsel olarak kendini koruyamayacak çocukları tehlikeye atmakla eşdeğer ve tamamen ekonomik kaygılarla alındığı açık olan, üstelik Dünya Çocuk Hakları Günü’nde alınmış olan bu karardan geri dönülmelidir” diyen Bozkurt sözlerine şöyle devam etti: “Devlet, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmekle sorumludur. Ülkeyi yönetenler, çocukların korunmasına ilişkin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Hükümet küçük çocuğu olan anne ve babaları özel/kamu fark etmeksizin esnek çalışma kapsamına alarak salgının yayılmasına ve anne babası çalışan çocukların evlerinde kalmasına yönelik tedbirler almalıdır. Ekonomik kaygılar, özel sektör baskıları sağlıktan daha önemli değildir. Eğitim-İş olarak Bakanlığı ve hükümeti tekrar uyarıyoruz”

(Haber Merkezi)