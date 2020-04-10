Çocukların kendi eserleriyle 23 Nisan

Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli gün, Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuğun resim, şiir ve kompozisyonlarıyla unutulmaz bir anıya dönüşecek. 23 Nisan Özel dergisi Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak okunabilecek.

Yaşamın ve eğitimin evde devam ettiği bugünlerde, çocuklarına unutulmaz bir hediye vermek isteyen ebeveynler, bu proje sayesinde çocuklarının yeteneklerini değerlendirebilecek ve yıllarca saklayabilecekleri bu dergiyle özel bir anıya sahip olacak.

Tüm operatör kullanıcıları, çocukları adına 16 Nisan’a kadar www.dergilik23nisan.com web sitesinden başvuru yapabilecek. 23 Nisan’da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. (Haber Merkezi)