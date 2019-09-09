“Çocukların geleceğini daha iyi hale getirmeliyiz”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, eğitimin öncülerinin öğretmenler olduğunu ifade etti. Eğitimde tek başına başarının olmadığını buna mutlaka ailenin de destek vermesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Aşgın, eğitimcilerin ve ailelerin; çocukların daha iyi bir ortamda yaşamaları için çaba gösterdiğini ifade etti.

Bu milletin bayraktarlık yapmasını bekleyen ülkeler bulunduğunu, bunun için çok çalışmak gerektiğini söyleyen Başkan Aşgın, “Medeniyet sadece yollar ve internet değil, öğrencilerin geleceğini daha iyi hale getirmeliyiz. Öğretmenlerimiz çocuklarımıza çok şey öğretecek ancak çok olan haram kazançtan az olan helal kazancın daha iyi olduğunu da öğretecekler. Hayvanlara, doğaya iyi davranmayı öğretecekler. Eğitim ordumuza güveniyoruz” dedi. (Erkan BAYATLI)