“Çocuklarımızın sorunlarına kalıcı çözümler üretelim”

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt, ulusun onurunu ve özgürlüğünü korumak için Büyük Önder Atatürk'ün Anadolu'da yaktığı bağımsızlık ışığının 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla tüm yurdu aydınlattığını bildirdi.

Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ı bayram olarak armağan ettiği çocukların korunması konusunda siyasi iktidarın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini kaydeden Bozkurt, “Okul çağında olmasına rağmen, sokaklarda, tarlada, fabrikada çalıştırılan, şiddetin, istismarın, zorla ve erken yaşta evliliklerin kurbanları olan milyonlarca çocuk bulunmaktadır” dedi.

Çalışma hayatında 2 milyona yakın çocuk işçinin bulunduğunu ve yaklaşık yüzde 78’inin kayıt dışı çalıştırıldığını belirten Bozturt, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“TÜİK'in verilerine göre ise Türkiye'de 5-17 yaş arası tam 720 bin çocuk çalışıyor. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle kayıtlı çalışan çırak sayısı 308 bin, 1 milyon 15 bin de stajyer ve kursiyer bulunuyor. Çalışan çocukların yüzde 35,9'u ev geçindirmeye destek olmak için erken yaşta iş hayatına atıldığını söylüyor.

2012 yılında yasalaşan 4+4+4 eğitim sistemiyle çocuk işçiliği yaşı fiilen 13 yaşa düşürülmüş ve sermayenin kalifiye ve ucuz işgücü ihtiyacına bağlı olarak meslek liselerinin sayısında artış olmuştur. Eğitimde 4+4+4 öncesinde, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Türkiye’de sadece 45 özel meslek lisesi varken, son yedi yıl içinde kamu kaynaklarıyla yapılan doğrudan destek ve teşvikler sonucunda özel meslek lisesi sayısı ise 397’ye çıkmıştır. Bu okullarda okuyan öğrenciler daha öğrencilik yıllarından itibaren düşük ücretle işçi olarak çalıştırılmaktadır. Bu durum, çocukların eğitim hakkından mahrum kalmasının önünü açarak, ucuz işgücü olarak çalışma hayatında yer almasını kolaylaştırmıştır.

Öte yandan okullaşma oranlarındaki yetersizlik çözülememiş bir sorun olarak ortada durmaktayken, pandemi süreci eğitimdeki eşitsizlikleri daha da derinleştirmiştir. Bugün en az 4 milyon öğrenci uzaktan eğitime ulaşamamış veya eğitim sürecinden tamamen kopmuştur. Yoksul ailelerin çocukları her geçen gün eğitim sürecinden kopmakta ve bu durum giderek okul terkiyle sonuçlanmaktadır.

Çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel saldırı suçları, ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyenlerin aksine yaygın ve sistematik olarak işlenmektedir. Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, çocuğa yönelik cinsel istismar suçu, son sekiz yılın en tepe noktasına ulaştı. Verilere göre, ceza mahkemelerinde 2019’da çocuğa cinsel istismar suçundan 28 bin 360 dava açılırken, davalarının sadece 15 bin 651’i mahkûmiyet ile sonuçlandı, 6 bin 420 beraat kararı alındı.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatanı korumak çocukları korumakla başlar’ sözleri ışığında, tüm çocuklarımızın eğitim ve sağlık hakkından eşit koşullarda yararlandığı, her türlü istismar ve baskıdan uzak gelişimlerini sağlayabildikleri bir ülke hepimizin ortak özlemi olmalıdır.

Bu duygular ve düşüncelerle yaşanan olumsuzluklara rağmen, aydınlık geleceğimizin güneşi ve güvencesi çocuklarımız başta olmak üzere, tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.” (Haber Merkezi)