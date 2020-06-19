“Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği için tüm tedbirler alınmalıdır”

Koronavirüs salgınından dolayı okulların kapandığına, gençlerin aylardır evlerinden dışarı çıkmadan ders çalıştıklarına dikkati çeken Tahtasız, sınav tarihleri ve sınav konularının da değişmesiyle öğrencilerin stres yaşadıklarını, bu nedenle de tüm yöneticilerin, sınav gözetmenlerinin ve velilerin hassasiyetine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Gençlere seslenen Tahtasız, “Sınav, sizlerin ve ülkemizin kaderini doğrudan etkileyecektir. Bu milleti ve memleketi ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Ancak hiçbir başarı sizden daha değerli değildir. Hayatta kalmanın bile başarı sayıldığı bugünlerde geleceğinize sahip çıkmak için mücadele ediyor olmanızı saygıyla karşılıyoruz. Bu durum, alkışlanması gereken bir sorumluluk örneğidir. Hiç kuşkumuz yok ki bu sıkıntılı günler geçecektir. Sizlere yakışan, sizin kadar coşkulu güzel günlere hep birlikte erişeceğimize inanıyorum” dedi.

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Normalin çok üzerinde öğrencinin sınava giriyor olması ekstra tedbirler gerektirdi. Bilim kurulumuz ve yetkililerin aldığı ek tedbirler sayesinde umarız hiçbir sıkıntı çıkmadan süreç tamamlanır. Her bakanın değişiminde değişen kural ve sistemler öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi çok yordu. Her geçen gün eğitimde dünya sıralamasında daha gerilere gittik. Okullarda açılacak ek kontenjanlarla bu yıl için oluşan mağduriyet giderilmeye çalışılıyor.

Çocuklarımızın sağlığı için alınan kurallara uyulması çok önem taşımaktadır. Aylardır evde kalıp sokağa çıkamayan çocuklarımızın stresli olacakları düşünülerek tüm sınav gözetmen ve görevlilerimizin daha fazla hassasiyet göstermelerini bekliyorum.” (Haber Merkezi)