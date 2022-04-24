“Çocuklarımız vatanımızın ve milletimizin güvencesi”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bağımsızlığın, milli iradenin, demokrasinin ve Cumhuriyetin ilk adımı ve güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920’nin Türk milletinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o gün ‘Hâkimiyet bilâ kayd-u şart milletindir’ ifadesiyle millet egemenliğine dayanan anlayışla Cumhuriyetimizin temellini attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda bu tarihi günü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak armağan etti.” dedi.

Başkan Aşgın, yayınladığı mesajda, “Milli bağımsızlığımızın sembolü olan 23 Nisan 1920’de olduğu gibi bugün de ülkemizin evlatları, sevgili çocuklarımız, vatanımızın ve milletimizin güvencesidir. Milli ve manevi değerlerimiz ışığında dürüst, çalışkan ve başarılı birer insan olmak, ailesine, memleketine, milletine, ülkesine hizmet şuuruyla yetişen tüm çocuklarımızın, gençlerimizin ve milletimizin 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını tebrik ediyorum. Hep birlikte huzurlu ve güçlü bir Türkiye hedefini kuşaktan kuşağa, canlı bir meşale olarak taşıyacağız.” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

