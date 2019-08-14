“Çocukları sevindirmek en büyük mutluluğum”

Meslek hayatı boyunca çocukları sevindirmenin ayrı bir mutluluğunu yaşadığını dile getiren Vali Mustafa Çiftçi bu bayramda da çocuklara yine yakın ilgi gösterdi.

Vali Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Görevimde en haz aldığım hususlardan biri de, çocukları sevindirmek, onların mutluluğuna ortak olmak.

Çünkü çocuklar küçük bir oyuncaktan bile mutlu olabiliyorlar, sevinçlerini dışa yansıtıyorlar. Onlar bizim geleceğimiz, teminatımız, mutluluk vesilemiz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)