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Çocuklara Türk bayrağı, balon ve şeker ikram edildi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında çocuklar da unutulmadı.
Güncel 31.08.2021, 22:57 31.08.2021, 23:14
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İlçede Zafer Bayramı nedeni ile Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce tarafından çocuklara Türk bayrağı, balon ve şeker ikram edildi.
Cadde, sokak ve parklarda bulunan çocukları ziyaret eden Sakine Sarıyüce “Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza, Şanlı Türk Bayrağı, balon ve şeker ikramında bulunarak milli bayramlarımızın ruhunu hissettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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