Çocuklara özel şenlik

Geçtiğimiz yıllarda çocuk etkinlikleri ve çocuk şenlikleri yaparak miniklerin sevincine ortak olan Belediye, pandemi kısıtlamalarının gevşemesiyle birlikte miniklerin gönlüne dokunacak etkinlikleri tekrar başlattı.

Bu kapsamda çocuklara yönelik Millet Bahçesi’nde her Cumartesi saat 19.00’da başlayacak şenliklere tüm Çorumluları davet eden Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hacivat-Karagöz gösterileri, kukla gösterileri ve animasyonların yer alacağı programın 31 Temmuz’a kadar her hafta devam edeceğini bildirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

