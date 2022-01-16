Çocuklara oyun atölyesi

Çocuklara özel etkinlikler gerçekleştiren ve çocukların keyifli vakit geçirirken öğrenmelerini de amaçlayan Ced Go Oyun Atölyesi, AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde hizmete girdi.

Ced Go’da yaşıtlarıyla birlikte hareket eden çocukların iletişimleri güçlenirken, özel olarak gerçekleştirilen etkinliklerle fiziksel, zihinsel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanıyor. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarını bırakıp alışverişlerini yapmalarına ve özel bir şifreyle çocuklarını telefondan izlemelerine fırsat yaratılıyor. (Haber Merkezi)

