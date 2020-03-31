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Çocuklara market ve pazar yasağı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yaptığı toplantıda çeşitli kararlar aldı.

Çocuklara market ve pazar yasağı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yaptığı toplantıda çeşitli kararlar aldı.

31 Mart 2020 Salı 19:27
Çocuklara market ve pazar yasağı

Valilik Toplantı Salonu’nda önceki gün düzenlenen toplantıda Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) salgının yayılımının engellenmesine yönelik sosyal izolasyonun önemine değinilerek bazı kararlar alındı.

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarıyla ilgili yapılan açıklamada “Salgından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zarureti hâsıl olmuştur. Alınan önlem ve tedbirlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir” görüşüne yer verildi.

Buna göre toplantıda tedbirlerin daha sıkı uygulanmasının sağlanması için ilimiz giriş ve çıkışlarında araç ve yolcu kontrollerinin artırılması, koronavirüs tespit edilen yerleşim yerlerinde karantina uygulanarak basınla paylaşılması, il dışından gelenlerin 14 gün evlerinde kalmalarının sağlanması, bu konuda anonsların yapılması, taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılmasının önlenmesi, temel eğitime verilen arada çocukların market ve pazarlara alınmaması ve alınan kararların kolluk birimleri tarafından hassasiyetle takip edilerek gerekli kontrol ve denetimlerin artırılması kararı alındı.

(Volkan SINAYUÇ)

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