Çocuklara “hikaye kitapları” yoluyla matematik öğretiliyor

Bir çeşit subliminal (bilinçaltı) mesajlarla dolu hikaye kitaplarının yaratıcısı, 150’den fazla çocuk kitabı bulunan fantastik çocuk edebiyatı yazarlarından Esra Zerbeliz Avgören. ZAGEM (Zeka ve Algı Geliştiren Materyaller) adı verilen proje kapsamında, hikaye anlatma yoluyla matematik öğretimi sağlanıyor.

Psikolojik yöntemlerin kullanıldığı Matematik Korsanları isimli kitaplarda, maceradan maceraya koşan Deniz ve Ada isimli iki çocuk korsan, her seferinde matematik bilgileri sayesinde başarıya ulaşıyor. Eski bir korsan olan dedeleri Kaptan Tahtabacak ise onlara eşlik ediyor.

Deniz ve Ada, Atlantis Kupası isimli birinci kitapta, Atlantis Hazine Yarışması’na katılıyor. Tavşan adasına gizlenen hazine sandıklarını birer birer bulup Kurukafa adasına getiriyorlar. Kaptan Kızılsakal’ın korsanları daha çok altın getirdiği halde yarışmayı kaybediyor. Çünkü altınları bulup getirmek yetmiyor. Onları onluk ve birliklere ayırarak Büyük Korsanlar Birliği’ne sunmaları gerekiyordu. Deniz ve Ada, hem kendi altınlarını hem de kaptan Kızılsakal ve korsanlarının altınlarını onluk ve birliğe ayırabildikleri için yarışmayı kazanıyor.

Yazar Esra Zerbeliz Avgören, “Matematik hikayeleri okumak, matematiği çocuğunuzun günlük yaşamına dahil etmenin kolay yollarından biridir. Bu hikayeler, konuyu çocuklara sevdirmeye yardımcı olabilir. Matematiği bütünleştiren hikayeler, birçok cephede düşünme ve öğrenmeyi geliştirir.” diyor. (Haber Merkezi)