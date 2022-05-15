“Çocuklara dijital dünya sınırlanmalı”

ÇOCUKLARDA KIRMA KUSURLARINA DİKKAT!

Çorum Özel Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ “Çocuklarda Kırma Kusurları” ile ilgili olarak şu bilgileri verdi.

Kırma kusurları, çoğunlukla çocukluk döneminde başlar. Bunların erkenden teşhis edilmesi önemlidir. Hipermetropi ve astigmatizma görme azlığı, baş ağrısı, derse çalışırken göz yorulması ve bıkkınlık sebebiyle çocuğun başarısını olumsuz etkiler.

Kırma kusuru yüksekse ve geç kalınırsa şaşkınlık, göz tembelliği gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir.

O zaman daha yoğun ve daha uzun emek harcaması gerekir.

Hipermetropi derecesi zamanla azalır, ancak normale dönüp dönemeyeceği bilinemez.

Miyopi genellikle okul çağlarında başlar, zamanla derecesi artar. Miyopinin kaç dereceye kadar ulaşacağı bilinemez. Basit miyopi 18- 20 yaşlarına kadar artar, 6 derecenin altındadır.

Dejemeratif miyopi 20 yaştan sonra da ilerlemeye devam eder.

Basit veya dejeneratif miyopi önce küçük derecelerde başlar. Çocuk tahtayı göremediğinden derslerde zorlanır. Dışarıda ise uzağı göremediğinden trafikte tehlike yaşaması mümkündür.

35 yıllık göz hekimi olarak son yılda çocuklarda kırma kusurlarının arttığını gözlemledim. 8-10 yaşındaki çocuklarda 3-4-5 derece miyoplara rastladım. Geçmiş yıllarda böyle değildi. Bunu neye bağlıyorum? Pandemiye bağlıyorum. Geçtiğimiz yaklaşık 2 yılda pandemi sebebi ile yüz yüze eğitim yapılamadı.

Çocuklar uzaktan eğitimde, günde 8-9 saat tablet veya bilgisayar başında ders yaptılar. Kalan zamanlarda da yine tablet veya cep telefonu ile oyunlar oynadılar. Günde 10-12 saati bulanan dijital dünya uğraşısı oldu. Çocukların cep telefonu ve tablet ile oynamasını sınırlamak gerektiğine inanıyorum.

Çocuklarımızı bu dönemde göz kontrollerini ihmal etmeyelim, mutlaka uzman hekime götürerek muayenelerini yaptıralım.

