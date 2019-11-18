Çocuklara “akıllı şehirler” konferansı

Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, “Akıllı Şehirler İçin Yol Haritası Projesi” Proje Koordinatörü Ömer Maz, hızlı şehirleşmenin getirdiği sorunlar ve bu sorunlara teknoloji yardımı ile nasıl çözümler üretilebileceği konusunda bilgiler verdi. Şehirlerin planlamasında herkesin katılımı kadar çocukların da fikir ve önerilerine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Maz, önümüzdeki günlerde başlatacakları fikir projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Teknolojinin gelişim evresini ilgiyle izleyen çocuklar özellikle telefonun gündelik hayatta yapmamız gereken çoğu şeyi kendi içinde barındırdığını gösteren filmi hayranlıkla izlediler. Çocukların çevreleri ve şehir hakkındaki görüşlerini de ifade etmelerine fırsat verilen konferans sonunda çocuklar için akıllı şehirlerde hangi sorunların öncelikle çözülmesi gerektiği konusunda anket düzenlendi.

Çocukların görüşlerini de ifade etme fırsatı bulduğu konferansa Buhara Gençlik Merkezi’nde eğitim desteği alan öğrenciler, Çorum Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan öğrenciler katıldı.

Etkinlik sonrasında çocuklara ikramlarda bulunularak, hediyeler verildi.

(Haber Merkezi)