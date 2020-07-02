“Çocuklar yalnız değil”

Kadın Meclisi üyeleri önceki akşam Kadeş Barış Meydanı’nda bir araya gelerek son dönemde ilimizde ve ülke genelinde yaşanan çocuk istismarı olaylarına tepki göstererek tüm yurttaşları çocukların sesi olmaya davet etti. Ellerindeki pankartlarla Kadeş Barış Meydanı’na gelen ve burada bazı sloganlar atarak yetkilileri çocuk istismarına karşı daha sert önlemler almaya davet eden Kadın Meclisi üyeleri adına ilk açıklamayı Av. Burçin Solmaz Polat yaptı.

Çocuk Koruma Kanunu ve Lanzorete Sözleşmesi’nin uygulanmasını isteyen Polat, Çorum’da son dönemde çocuk istismarı olaylarının arttığını savundu. Çocuk istismarlarını aklatmayacaklarını sonuna kadar üzerine gideceklerini belirten Polat istismar olaylarının meşrulaştırılmasına da asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Daha sonra söz alan Kadın Meclisi Üyesi Nurbanu Karataş ise geçen ay içinde Kargı ve İskilip ilçelerinde yaşanan çeşitli olaylara değinerek bu olayların faillerinin cezasız kaldığını, insanların susarak çocuk istismarını aklamaması gerektiğini söyledi.

“Bizler, Kadın Meclisleri üyesi kadınlar olarak, yaşadığımız şehirlerde çocuk istismarlarına asla geçit vermeyeceğiz, çocukların maruz kaldığı istismar eylemlerinin görmezden gelinmesine, istismar olaylarının meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuşan Karataş sözlerine şöyle devam etti; “Çocukları -fail kim olursa olsun- şiddete, cinsel sömürü ve istismara karşı koruma ve o çocuklara destek sağlama görevi devletindir. Koronavirüs sürecinde yargı süreci, çocuklar için adaleti de en kısa sürede sağlamak ve çocukları korumak yönünde işlemelidir. İstismara uğrayan çocuk için alınacak tüm koruyucu ve destekleyici tedbirler kapsamında yönlendirildikleri tüm kurumlarda pandemi şartları gözetilerek gerekli sağlık önlemleri alınmalıdır. İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde, Çocuk Koruma Kanunu'nda, Ceza Yasası ve Medeni Kanun'da cinsel istismar suçunu önleyici hükümler vardır. Ama yeterli olmadığı yaşanan vakalarla görülmüştür ki, 2007 yılında Lanzarote Adası’nda aynı isimle bir sözleşme imzalanmıştır.

Eldeki veriler, her 5 çocuktan birinin cinsel sömürü dâhil cinsel istismara maruz kaldığını göstermektedir. Çocukların hayatını örseleyen bu sorunu ortadan kaldırmak için Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi’ndeki ülkeler bir araya gelerek “Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması için Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni kabul etmişlerdir. Sözleşme 2010 yılında ülkemiz tarafından da onaylanmıştır. Lanzarote Sözleşmesi, sözleşmeyi onaylayan her ülkenin cinsel şiddetin önlenmesi için çocuklara ve ailelerine bilgi sağlayarak onları güçlendirecek unsurları içeren bir kampanya yürütmesini öngörür. Lanzarote Sözleşmesi ve bağlantılı olduğu iki Avrupa Konseyi Sözleşmesi, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, çocukların güçlendirilmesi ve korunması ve faillerin cezalandırılması için gerekli bütün önlemleri içermektedir”

Erken uyarı için “Risk Tarama Formu”nun uygulanması gerektiğini de anlatan Nurbanu Karataş, bir tek çocuğun daha istismara uğramaması için, sağlık ve haklarının korunduğu bir dünya için mücadele etmekten asla vaçgeçmeden çocuk istismarını durdurmak için mücadelelerinin süreceğini bildirdi.

(Haber Merkezi)