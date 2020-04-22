“Çocuklar umudumuz, geleceğimizdir”

Türkiye Büyük Milli Meclisi’nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Çocuklara verilen büyük değer ve güvenle bütün dünyaya örnek olan evrensel bir bayram olarak tarihe geçen 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bütün milletimizi milli irademize, milli değerlerimize sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’nin açılışı süresince Sultan Vahdettin’e gönderdiği bir mektupta; ‘Milli savunmamızı düşmanların bayrakları babalarımızın ocakları üstünden çekilinceye kadar terk edemeyiz. Kendi hükümetimizin idaresi altında bedbaht ve fakir yaşamak, yabancı esareti karşılığı kavuşacağımız huzur ve mutluluktan bin kere üstündür’ şeklindeki sözünü hatırlatan Tahtasız, Yüce Atatürk’ün geleceği gören bakış açısı, olaylara yaklaşımı, yorumları ve aldığı kararların günümüze ışık tuttuğunu, bugün dahi geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

“TBMM’NİN ONURUNA YAKIŞACAK KUTLAMALAR YAPILMALI”

Ulusal egemenlik coşkusunun 100. yılını buruk kutladığımızın altını çizen Tahtasız, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan coşkusunu sokaklarda yaşayamıyoruz. Evlerimizde çocuklarımızla birlikte bayram coşkusunu sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. 23 Nisan’da TBMM’nin onuruna yakışacak şekilde kutlama törenleri icra edilmelidir. Ülkelerin tarihinde 100. yıllar özel günlerdir. Milli Mücadele döneminde bombalar altında dahi çalışmalarını sürdüren ve geçen haftaya kadar da karantina döneminde bile genel kurul toplantılarını yapan Meclis’in 23 Nisan nedeniyle sınırlı ve sadece bir törenle yetinmesi kendi tarihimize de saygısızlık olur. 23 Nisan töreni meclisin tarihine yakışır şekilde olmalı ve tüm liderler de o gün o çatı altında bulunmalıdır” diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklara da seslenen Tahtasız; “Siz bizim yaşamla kurduğumuz en güçlü bağsınız. Siz bizim söyleyebildiğimiz en güzel sözsünüz. Siz bizim umudumuz, güzel günlere dair kurduğumuz hayallerimizsiniz.

Ulusumuzu, ülkümüzü ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacak olan da sizlersiniz.

Sadece ulusumuzun değil, bütün insanlığın önderi, yol göstericisi olan Mustafa Kemal Atatürk, bu gerçekleri görerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sizlere armağan etmiştir.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış günü olan 23 Nisan’ı sizlere bayram olarak armağan ederken, aynı zamanda ulusal egemenliğimizi ve ulusal idareyi de sizlere emanet etmiştir.

Bayramınız da, emanetiniz de sizler kadar kıymetlidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. Yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramınızı yürekten kutluyor, sağlık, esenlik, sevgi dolu, özgür nice bayramlar diliyorum” ifadesini kullandı.

Tahtasız, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Türk Milletinin geleceği, bugünkü çocukların ilim, irfan, ahlak anlayışıyla daha parlak olacaktır. Çocuklara armağan edilen tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin onların omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir.

Nice 100 yıllara sağlık, barış ve kardeşlik içinde ulaşmak dileklerimizle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)