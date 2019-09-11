“Çocuklar, ülkenin geleceği ve umudu”

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 3-9 Eylül tarihleri arası Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Hafta kapsamında halk sağlığının ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemi vurgulanırken halk sağlığı açısından en önemli amacın, toplumun sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek, basit tedbirler ve önlemlerle doktora, ilaca gereksinim duymadan sağlık sorunlarının atlatılabilmesi olduğu ifade edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada 2019 yılı Halk Sağlığı Haftası temasının anne ve çocuk sağlığı olarak belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada yürütülen çalışmalar içinde anneler ve çocukların özel bir önceliğe sahip olduğu kaydedildi. Anne ve bebeklerin, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altında olduğunun dile getirildiği açıklamada, “Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır” denildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından bu haftanın önemini vurgulamak adına 3 Eylül 2019’da Saat Kulesi Hürriyet Park yanında kurulan stantlarda boy-kilo ölçümü, şeker ve tansiyon ölçümü ve karbonmonoksit ölçümü yapıldığının belirtildiği açıklamada ayrıca anne ve bebek sağlığı, anne sütünün önemi ve emzirme, yenidoğan taramaları, kanser, beslenme, obezite, kronik hastalıklar, ağız ve diş sağlığı, ruh sağlığı konularında vatandaşlara bilgilendirmeler yapılarak broşür dağıtıldığı kaydedildi. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum Özel Hastanesi ve Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nde ki kadın doğum servisleri ziyaret edilerek annelere anne sütü ve emzirmenin önemi, yenidoğan taramaları ve beslenme konularında bilgilendirmeler yapılarak hediyeler verildinin belirtildiği açıklamada Merkez 1 Nolu Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Göçmen Polikliniği’nde yabancı uyruklu anne ve bebeklere aşı, emzirme ve yenidoğan taramaları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldığı anlatıldı.(Haber Merkezi)