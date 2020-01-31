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Çocuklar tiyatroya doydu

Çorum Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencileri tiyatroya doyurdu. Belediye’nin yarıyıl karne hediyesi niteliğindeki oyunlar, Buhara Kültür Merkezi’nde çok sayıda öğrenciyle buluştu. Çocuklar oyunlara hayran kaldı.

Çocuklar tiyatroya doydu

Çorum Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencileri tiyatroya doyurdu. Belediye’nin yarıyıl karne hediyesi niteliğindeki oyunlar, Buhara Kültür Merkezi’nde çok sayıda öğrenciyle buluştu. Çocuklar oyunlara hayran kaldı.

31 Ocak 2020 Cuma 20:50
Çocuklar tiyatroya doydu

Belediye yarıyıl tatiline giren çocuklara karne hediyesi olarak 3 gün 3 tiyatro etkinliğiyle tiyatro ziyafeti sundu. Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen çocuk tiyatrosunun ilk gününde Kaplumbağa ile Tavşan, ikinci günde de Küçük Pandalar oyunuyla keyifli dakikalar yaşayan minikler oyunlara yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşın da Küçük Pandalar adlı oyunu miniklerle birlikte izledi. Çocukları çok sevdiklerini, çocukların mutluluğunun her şeyin üzerinde olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Bugün çocuklarımızın yüzlerini gülerken görmek, onların mutluluğuna şahit olmak, gerçekten bütün yorgunluğumuzu üzerimizden aldı. Ben iki gün boyunca etkinliklerimize katılan çocuklarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan son oyun Hansel ve Gratel ise bugün izleyicilerle buluştu.

(Haber Merkezi)

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