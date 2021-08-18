Çocuklar tiyatroda

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeni ile uzun süredir kapalı bulunan tiyatrolar da geçtiğimiz haftalarda kapılarını açmıştı.

Çorum’da da Tiyatro Çırak tarafından çocuklara yönelik üç çocuk oyunu sahnelenmeye başlandı. Genel Sanat Yönetmenliği’ni Emre Gümüş’ün yaptığı Tiyatro Çırak, “Sihirli Değnek”, “Temiz Çocuklar Ülkesi” ve “Kahraman Şövalye” isimli çocuk oyunları ile Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahne almaya başladı.

Devlet Tiyatroları’nın turne desteği kapsamında Tiyatro Çırak tarafından düzenlenen çocuk tiyatroları Çorum’da 17-18-19, 24 ve 25 Ağustos 2021 tarihleri arasında her gün saat 14.00’de sahnelenmeye başlandı.

Çocukların hem eğlendiği hem de öğrendiği “Sihirli Değnek” isimli oyun iki gün boyunca ilimizde sahnelenirken büyük ilgi gördü. “Temiz Çocuklar Ülkesi” isimli oyunun bugün ve yarın sahneleneceğini, Kahraman Şövalye’nin ise 24-25 Ağustos 2021 tarihlerinde sahneye konulacağını belirten Emre Gümüş, oyunun biletlerinin Devlet Tiyatro Salonu gişeleri ile biletinial.com internet sitesi üzerinden alınabileceğini vurguladı.

(Özlem KOŞA – Gülbahar TAŞ)

