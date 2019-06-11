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“Çocuklar tatili bilgisayar başında bitirmesin”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz tatilinde çocukların sürekli bilgisayar başında bırakılmaması gerektiğini hatırlatarak “14 Haziran’da başlayacak olan yaz tatilinin 9 Eylül 2019’da bittiğini, bu süreçte çocukların yaz tatillerini tamamen bilgisayar başında geçirmemesi gerektiğini ifade etti. Çocukları olumsuz etkileyecek birçok oyunun internet ortamında bulunduğunu kaydeden Palandöken, ailelerin baskı boyutunda olmadan çocukları sık sık kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

“Çocuklar tatili bilgisayar başında bitirmesin”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz tatilinde çocukların sürekli bilgisayar başında bırakılmaması gerektiğini hatırlatarak “14 Haziran’da başlayacak olan yaz tatilinin 9 Eylül 2019’da bittiğini, bu süreçte çocukların yaz tatillerini tamamen bilgisayar başında geçirmemesi gerektiğini ifade etti. Çocukları olumsuz etkileyecek birçok oyunun internet ortamında bulunduğunu kaydeden Palandöken, ailelerin baskı boyutunda olmadan çocukları sık sık kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

11 Haziran 2019 Salı 19:06
“Çocuklar tatili bilgisayar başında bitirmesin”

“DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUKLARI TEHDİT EDEN BİRÇOK UNSUR VAR”

İnternet ortamında çocukların birçok olumsuz unsur ile karşılaşabileceğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocukların dinleneceği, kitap okuyacağı, kültürel geziler yapacağı, ailesi ile vakit geçireceği bir yaz tatili başlıyor. Bu uzun tatil süresince çocuklar tamamen dijital dünya ile baş başa bırakılmamalı. Tabii ki internet ortamı kitap okumak, yeni bilgiler öğrenmek, ödev araştırması yapmak gibi birçok olanağı sağlıyor fakat bununla birlikte bu sanal ortamda çocukların sosyal ve psikolojik yönlerini tehdit edebilecek de birçok unsur var. Örneğin ülkemizde ve dünyada birçok çocuğun intiharına sebep olan Mavi Balina oyunu gibi. Buna benzer birçok oyun ve web siteleri çocuklarımız açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir” şeklinde ifadede bulundu.

“AİLELER BASKI KURMADAN ÇOCUKLARI SIK SIK KONTROL ETMELİ”

Çocukların her türlü istismardan korunması için ailelerin sık sık kontrol etmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Çocuklarımız ve gençlerimiz teknoloji ile haşır neşir büyüyor. Onları sanal dünyada tehdit edebilecek unsurları da kontrol etmek en çok ailelere düşüyor. Baskı kurmadan ama sık sık da kontrol ederek zararlı içeriklerden koruma yöntemlerine başvurulmalı. İnternet ve bilgisayar teknolojileri konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan anne babalar kendilerini geliştirmeli, en azından çocuklarını doğru şekilde yönlendirebilecek seviyede internet kullanımını öğrenmeli. Çocuklar bizim geleceğimizdir ve onları her türlü istismar ve olumsuz tüm etkilerden korumak geleceğimizi korumaktır” dedi. (Haber Merkezi)

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