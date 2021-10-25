Çocuklar Pırıl ile AHL Park AVM’de eğlendi

Ziyaretçilerine sadece alışveriş değil eğlenme fırsatı da sunan ve misafirlerin yoğun ilgisiyle hizmetlerine devam eden AHL Park, keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Eğlenceli ve unutulmaz aktivitelerle her hafta sonu çocuklara keyifli ve neşeli saatler yaşatan AHL Park’ta TRT Çocuk çizgi film karakteri Pırıl ve arkadaşları çocuklarla buluştu.

23-34 Ekim tarihlerinde 3’er seans halinde gerçekleştirilen etkinlikte Pırıl, Nazlı ve Cesur karakterlerinin maskotları sahne aldı. AHL Park Avm’nin minik misafirleri danslar ve şarkılar eşliğinde maskotlarla doyasıya eğlendi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

30 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olacak Kum Boyama Atölyesi ise çocukların zihinsel gelişimi için fayda sağlayacak. Bu etkinlikte çocuklara set halinde verilecek olan kum ve resim kalıbı kendiliğinden yapışkanlı alanın çocukların kendi elleriyle kumları serperek yayması sonucu ortaya çıkacak.

31 Ekim Pazar günü ise çocukları Kumbara Evi Maket Yapımı Atölyesi ve Boyama Atölyesi bekliyor. Çocuklar kendi hayal gücüyle tamamlayacakları maketleri, etkinlik sonrası oyuncak olarak kullanabilecek.

(Nurdan AKBAŞ)

