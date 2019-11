“Çocuklar özgürce yaşamalı”

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, çocukların halen toplumda istismara en açık ve savunmasız grubu teşkil ettiğini belirterek, “Çocuk işçiliği, kız çocuklarının evlendirilmesi ve mülteci çocuklar kanayan yaramız olmayla devam ediyor” dedi.

Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Çorum Barosu’nda bir basın toplantısı düzenlendi. Çocukların da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, “Çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 196 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir. Ülkemizin 14 Ekim 1990'da imzaladığı sözleşme, 27 Ocak 1995'te Resmi Gazete'de yayımladıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden onca süre geçmesine rağmen günümüz Türkiye’sinde hala çok sayıda çocuk işçi, çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları ve çatışma ortamında kaybedilen, Suriye savaşından kaçarak Türkiye’ye sığınan mülteci çocuklar kanayan bir yaramızdır.

Boşanma veya anne babasını kaybeden çocuklar, cinsel istismara uğrayan çocuklar, aile içi şiddet gören çocuklar, kayıp olan çocuklar, suça sürüklenen çocuklar. Her gün yeni bir üzüntü kaynağıdır” dedi.

On sekiz yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu kaydeden Yaşar, “Çocuklar hayatta kalmalı, özgürce yaşamalı ve gelişmelidir. Bunu sağlamak ise tüm devletlerin görevidir. Sağlıklı bir toplum ancak sağlıklı bireylerin varlığı ile mümkün olabilir. Çocukları etkileyecek kararlar alınırken, fikirlerini oluşturma yeteneğine sahip her çocuk görüşlerini serbestçe ifade edebilmelidir. Baroların ve sivil toplum kuruluşlarının çocuk hakları konusundaki seslerine kulak verilmeli, kolluk kuvvetleri ve ceza infaz kurumları daha çok denetlenmelidir.

Çocuklar suçların kurbanı olduğu gibi faili de olabilmektedir. Toplumsal durumlar ve şartlar çocukları suç işlemeye itebilmektedir. Suça sürüklenmiş olsa dahi çocuğun özel gereksinimlerine uygun çocuk adalet sistemi işletilmelidir.

Anayasanın 10 ve 41. Maddelerinde düzenlendiği gibi devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alması gerekir. Devletin çocukları koruma konusunda pozitif yükümlülüğü vardır, bu durum göz ardı edilmemelidir.

Basın ve yayın organları çocuğun üstün yararını esas alan yayın çizgisi izlemeli, bu konudaki denetimler arttırılmalıdır.

Çocuklar, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmaya karşı korunma hakkına sahiptir. Engelli çocuklar için de özel bakım ve eğitim uygulanmalı, toplum ile bütünleştirilmeleri kamu kurumları desteği ile sağlanmalıdır” dedi.

Çorum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nun her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür, mutlu ve onurlu birer birey olarak yaşamda var olabilmeleri için her türlü çalışmayı yapacağını ve yapılan her türlü çalışmaya destek olacağını kaydeden Yaşar, “Çorum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak geçtiğimiz günlerde “Karadeniz Baroları Çocuk hakları Çalıştay”ı yapılmış ve çocuklara yönelik işlenen suçlarda en yoğun şekilde çalışmakta ve çocuk adalet sistemine uygulamada daha çok yer verilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesile ile başta Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Lale Koldaş olmak üzere tüm komisyon üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Yaşar ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. (Taner ŞİMŞEK)