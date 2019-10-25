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“Çocuklar Ölmesin” konferansı yarın

Milli Görüş Kuruluşları (MİLKO) ''Çocuklar Ölmesin'' Konferansı için Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’ı Çorum'a davet etti.

“Çocuklar Ölmesin” konferansı yarın

Milli Görüş Kuruluşları (MİLKO) ''Çocuklar Ölmesin'' Konferansı için Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’ı Çorum'a davet etti.

25 Ekim 2019 Cuma 00:42
“Çocuklar Ölmesin” konferansı yarın

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER), Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER), İslam Toplumu Sosyal Medya Derneği (İSOMDER) ve Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) tarafından ortak konferans düzenlendi.

Yapılan açıklamada Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’ın Cumartesi günü Çorum’a gelerek bazı ziyaretler gerçekleştireceği, akşam da ''Çocuklar Ölmesin'' konferansını gerçekleştireceği ifade edildi.

Milli Görüş Kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek olan konferans yarın saat 19.00'da Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapılacak. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 24.10.2019 19:49
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