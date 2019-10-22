“Çocuklar Ölmesin”

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ES-DER), Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER), İslam Toplumu Sosyal Medya Derneği (İSOMDER) ve Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) işbirliğiyle, Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’ın konuşmacı olarak katılacağı bir konferans düzenlendi.