Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97886
ALTIN
277.705
DOLAR
5.8286
STERLİN
7.4890
EURO
6.4899

“Çocuklar Ölmesin”

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ES-DER), Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER), İslam Toplumu Sosyal Medya Derneği (İSOMDER) ve Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) işbirliğiyle, Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’ın konuşmacı olarak katılacağı bir konferans düzenlendi.

“Çocuklar Ölmesin”

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ES-DER), Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER), İslam Toplumu Sosyal Medya Derneği (İSOMDER) ve Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) işbirliğiyle, Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’ın konuşmacı olarak katılacağı bir konferans düzenlendi.

22 Ekim 2019 Salı 21:06
“Çocuklar Ölmesin”

26 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 19.30’da Turgut Özal Konferans Salonu’nda verilecek konferansın konusu “Çocuklar Ölmesin! Uyuşturucu ile mücadele” olarak açıklandı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Hasan Tuluk’un kutlaması
Hasan Tuluk’un kutlaması
Dursun Kaplan’ın ziyareti
Dursun Kaplan’ın ziyareti
15 yaşındaki kızdan babasına “cinsel istismar” suçlaması
15 yaşındaki kızdan babasına “cinsel istismar” suçlaması
Koçhisar isale hattının ihalesine 23 firma katıldı
Koçhisar isale hattının ihalesine 23 firma katıldı
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
Türkler haftalık 48 saat çalışıyor
Türkler haftalık 48 saat çalışıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim