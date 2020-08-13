“Çocuklar LGS’den umudunu kesmeye başladı”

İlhan Yaşar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın pandemiye rağmen tarihini değiştirerek, velilerin ve öğrencilerin bulaşı itirazına rağmen düzenlediği 2020 Liseye Geçiş Sınavının (LGS), ortaya çıkardığı tablo açısından ibretlik olduğunu ifade etti.

Çocukların giderek bu sınavdan umudunu kestiğini belirten Yaşar, LGS rakamlarının başlıca söylediği şeyin, gençlerin bu sınava ve adaletine güveninin kalmadığı olduğunu dile getirdi. 1.671.337 öğrenci 8. sınıftan mezun olduğunu, 2020 yılında yapılan Merkezi Sınava toplam 1.472.088 öğrencinin katıldığını dile getiren İlhan Yaşar, 2020 LGS'de sekizinci sınıftan mezun olan 199 bin 249 öğrencinin, sınava girmediğini vurguladı.

LGS rakamlarının, AKP'nin imam hatip dayatmasının geldiği noktayı görmek için de imkan tanıdığını belirten Yaşar, “Sonuçlar, yerleşen tüm öğrencilerin %66,99’unu oluşturan ortaokul mezunlarının Anadolu İmam Hatip Lisesi dışındaki tüm lise türlerine yerleşen öğrencilerin çoğunluğunu oluşturduğunu göstermektedir. Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleşen öğrencilerin ise %50,61’i imam hatip ortaokulu mezunudur. Yani imam hatip ortaokulundan mezun olan çocukların yüzde 50'si bir imam hatip lisesinde eğitime devam etmek istememiştir. Sonuçlar, yerel olarak yerleşen öğrencilerin %91,60’ının ilk üç tercihinden birindeki ortaöğretim kurumuna yerleştiğini göstermektedir. 2019 yılında bu oranın %91,08 olması, artan öğrenci sayısına rağmen bu konuda kısmen iyileştirme yapılabildiğini göstermektedir. Bu rakamlara rağmen imam hatip dayatması, kontenjan ayarıyla sürdürülmüştür. Kontenjan düzenlemeleri kapsamında sınavla öğrenci alan Anadolu Liselerinde %69, mesleki ve teknik Anadolu Liselerinde %62, Anadolu İmam Hatip Liselerinde %45, Fen Liselerinde %35 ve sosyal bilimler liselerinde %35 kontenjan artışı gerçekleşmiştir. Bu düzenlemenin yanı sıra merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Anadolu Lisesinin olmadığı 21 ilde en az bir Anadolu Lisesi sınavla öğrenci alan okullar kapsamına alınmıştır.

Doluluk oranları sınavla öğrenci alan lise türlerine göre incelendiğinde ise Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu Lisesi kontenjanlarının tamamen dolduğu görülmektedir. Anadolu İmam Hatip Lisesi (%99,76) ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (%96,64) kontenjanlarının da neredeyse tamamının dolduğu belirlenmiştir” dedi.

İlhan Yaşar açıklamasında ilk 3 tercihin Fen Liseleri olduğunu, çocukların çoğunun istediği okula gidemediğini, ayrıca kız çocuklarının her alanda öne geçtiğinin görüldüğünü vurguladı.

İlhan Yaşar, “Sonuçta LGS rakamları göstermiştir ki; eğitim sistemimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktan, onların düşlerine ayak uydurmaktan uzaktır. Yine görülmüştür ki onca teşviğe, dayatmaya, devlet bütçelerinden aslan payıyla beslemeye rağmen iktidarın kendi tabanını hoş etmek için açtığı imam hatip okulları, öğrencilerin de velilerin de kaçtığı kurumlar haline gelmiştir. Birçok alanda geçen seneki rakamlara yakın sonuçlar veren 2020 LGS, bozuk sistemde bir yıl boyunca gözle görülür bir iyileşme yapılmadığını da ortaya koymuştur. Çocuklarımızın istediği okullarda, yetenek ve yönelimlerine göre, ailelerinin gelir durumuna bakılmadan, çağın gelişmeleriyle ve değerleriyle iç içe eğitim gördüğü bir Türkiye; Eğitim-İş'in verdiği laik, parasız, bilimsel ve adil eğitim mücadelesiyle yaratılabilecektir” şeklinde ifadede bulundu. (Haber Merkezi)